  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После падения на проспекте Просвещения пенсионерка потребовала 300 тыс. рублей
Сегодня, 15:23
150
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

После падения на проспекте Просвещения пенсионерка потребовала 300 тыс. рублей

0 0

Пожилая женщина сломала руку на гололеде.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку по факту получения травмы пожилой горожанкой. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 27 января. 

Известно, что в ноябре прошлого года пенсионерка поскользнулась во дворе дома по проспекту Просвещения, в результате чего получила перелом левой руки. Вред здоровью был причинен вследствие некачественной уборки тротуара от снега и наледи со стороны ТСЖ "Просвещение 24/2".

Районный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с товарищества собственников жилья в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Сейчас заявление находится на рассмотрении.

Ранее мы рассказывали о том, что СК РФ проводит проверку фактов падения на гололеде в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение на льду, прокуратура петербурга, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии