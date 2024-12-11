После падения на проспекте Просвещения пенсионерка потребовала 300 тыс. рублей

Пожилая женщина сломала руку на гололеде.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку по факту получения травмы пожилой горожанкой. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 27 января.

Известно, что в ноябре прошлого года пенсионерка поскользнулась во дворе дома по проспекту Просвещения, в результате чего получила перелом левой руки. Вред здоровью был причинен вследствие некачественной уборки тротуара от снега и наледи со стороны ТСЖ "Просвещение 24/2".

Районный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с товарищества собственников жилья в пользу пострадавшей компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Сейчас заявление находится на рассмотрении.

Ранее мы рассказывали о том, что СК РФ проводит проверку фактов падения на гололеде в Петербурге.

Фото: Piter.TV