СК проводит проверку фактов падения на гололёде в Петербурге

С начала зимы более тысячи человек стали жертвами подобных инцидентов.

В Петербурге из-за недостаточной эффективности коммунальных служб ледяная корка на тротуарах стала серьезной проблемой, приведшей к множеству травм. В связи с этим глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под контроль проверку информации о невыполнении мероприятий по очистке пешеходных зон от наледи в городе.

Согласно данным пресс-службы СК РФ, 22 января четверо жителей Петербурга, среди них пожилая женщина, были госпитализированы с травмами, полученными вследствие падений на скользких участках. С начала зимы более тысячи человек стали жертвами подобных инцидентов.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу уже началась процессуальная проверка.

Ранее мы сообщили о том, что похищение подростка в Колпино обернулось уголовным делом.

Фото: Piter.TV