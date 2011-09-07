Прокуратура взыскивает в пользу пожилой петербурженки 300 тыс. рублей за травмы на гололеде

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению 66-летней женщины об оказании помощи в судебной защите. В январе по пути на работу она поскользнулась и упала на Новоовсянниковской улице, 7. Добраться до больницы пострадавшей помогла коллега. В медицинском учреждении ей диагностировали закрытый перелом шейки левой бедренной кости со смещением, сообщили 31 марта в надзорном ведомстве.

Пенсионерка долго лечилась, пациентка все еще проходит реабилитацию. Причиной падения послужила некачественная уборка тротуара со стороны ГБУ "Юго-западное управление региональных дорог и благоустройства". Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей, пока его рассматривают.

