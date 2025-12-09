  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пенсионерка, пострадавшая после падения на бетоне на Красносельском шоссе, получила 75 тыс. рублей
Сегодня, 8:45
59
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Женщине диагностировали закрытый перелом стопы.

Пушкинский районный суд Петербурга вынес решение по иску 68-летней женщины к управляющей компании ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района". Потерпевшая поскользнулась на бетоне возле подъезда на Красносельском шоссе и получила закрытый перелом стопы, сообщили в ГУ ФССП по городу.

Ответчик не пришел в суд. Его доводы о наличии настила для прохода были опровергнуты. Так, с УК в пользу пенсионерки взыскали 75 тыс. рублей. Кроме того, оплачен исполнительский сбор в размере 10 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец потребовал взыскать с цветочного магазина более 30 тыс. рублей из-за маленького букета. Первое заседание по делу уже назначено.

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии