Пенсионерка, пострадавшая после падения на бетоне на Красносельском шоссе, получила 75 тыс. рублей

Женщине диагностировали закрытый перелом стопы.

Пушкинский районный суд Петербурга вынес решение по иску 68-летней женщины к управляющей компании ООО "Жилкомсервис №1 Пушкинского района". Потерпевшая поскользнулась на бетоне возле подъезда на Красносельском шоссе и получила закрытый перелом стопы, сообщили в ГУ ФССП по городу.

Ответчик не пришел в суд. Его доводы о наличии настила для прохода были опровергнуты. Так, с УК в пользу пенсионерки взыскали 75 тыс. рублей. Кроме того, оплачен исполнительский сбор в размере 10 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV