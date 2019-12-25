  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кровельщики, из-за которых на голову ребенка на 8-й линии В. О. упал кирпич, отправлены в колонию
Сегодня, 10:50
44
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Кровельщики, из-за которых на голову ребенка на 8-й линии В. О. упал кирпич, отправлены в колонию

0 0

Они самостоятельно решили устранить дефект без получения разрешения.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Им вменяют ч. 2 ст. 118 УК РФ, сообщили 24 декабря в надзорном ведомстве. 

В апреле подсудимые, являясь кровельщиками управляющей компании, поднялись на крышу дома по 8-й линии В. О. Они самостоятельно решили устранить дефект без получения разрешения. Из-за нарушения правил безопасности с кровли упал кирпич на воспитанника детского сада. У мальчика зафиксировали травмы и ушибы, гематомы, а также перелом лобной кости. 

Каждому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. 

Ранее мы рассказывали о том, что восьмилетняя петербурженка получит 150 тыс. рублей компенсации после травмы в парке развлечений. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии