Кровельщики, из-за которых на голову ребенка на 8-й линии В. О. упал кирпич, отправлены в колонию

Прокуратура Василеостровского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Им вменяют ч. 2 ст. 118 УК РФ, сообщили 24 декабря в надзорном ведомстве.

В апреле подсудимые, являясь кровельщиками управляющей компании, поднялись на крышу дома по 8-й линии В. О. Они самостоятельно решили устранить дефект без получения разрешения. Из-за нарушения правил безопасности с кровли упал кирпич на воспитанника детского сада. У мальчика зафиксировали травмы и ушибы, гематомы, а также перелом лобной кости.

Каждому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Фото: Piter.TV