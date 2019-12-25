Восьмилетняя петербурженка получит 150 тыс. рублей компенсации после травмы в парке развлечений

У ребенка зафиксировали закрытый перелом носа.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению матери восьмилетней девочки. В апреле ребенок находился в детской игровой зоне в торгово-развлекательном комплексе на проспекте Стачек. Во время игры на футбольной площадке пострадавшая повисла на воротах, которые опрокинулись. Выяснилось, что конструкция не была закреплена, сообщили 22 декабря в надзорном ведомстве.

В результате девочка получила закрытый перелом носа. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с организации, обслуживающей игровое оборудование, компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, в пользу потерпевшей взыскано 150 тыс. рублей. Кроме того, компания оштрафована на 75 тыс. рублей за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

Фото: Piter.TV