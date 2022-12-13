С начала года доходы бюджета Петербурга снизились в 2 раза

За январь и февраль 2022 года в городскую казну поступило 107 млрд рублей, а за этот же период текущего года −

В январе и феврале 2023 года бюджет Северной столицы пополнился на 56% скромнее, чем годом ранее: доходы казны составили 47,3 млрд против 107 млрд рублей за первые 2 месяца 2022 года. Об этом сообщила "Фонтанка", ссылаясь на данные в бюджетно-финансовом комитете ЗакСа.

Приведённые цифры подтвердили представители комитета финансов Петербурга, однако уточнили, что эти данные предварительные. Судя по информации на сайте ведомства, за январь 2023 года в бюджет поступило 39,7 млрд рублей, при этом дефицит оказался равен 1,7 млрд рублей. Основную часть доходов города составили налоговые поступления, акцизы и штрафы.

За недавно прошедший февраль доходы бюджета Петербурга и вовсе составили 7,6 млрд рублей, сократившись в 4 раза по сравнению с прошлогодним показателями. Расходы за этот же период составили 118,9 млрд рублей. По итогам последнего месяца зимы дефицит бюджета достиг 71,5 млрд рублей.

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Фото: Piter.TV