Стало известно, сколько Петербург сможет получить от курортного сбора за 2023 год

Новый налог для туристов составит 0,04-0,04% от всех доходов городского бюджета.

Доходы Северной столицы от введённого недавно курортного сбора могут достигнуть около 400-500 млн рублей за 2023 год. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в беседе с ТАСС.

В то же время бюджет Санкт Петербурга в 2023 году впервые превысит 1 трлн рублей. Сбор составит 0,04-0,05% доходов бюджета. Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму

Напомним, инициатива подразумевает оплату всеми совершеннолетними путешественниками по 100 рублей за сутки проживания в отелях Северной столицы. Эксперимент проходит в нескольких российских регионах: Петербург присоединился к нему после подписания разрешения президентом Владимиром Путиным.

Ранее мы сообщили о том, что отельер высказался против курортного сбора в Петербурге.

Фото: Piter.TV