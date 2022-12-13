Отельер высказался против курортного сбора в Петербурге

По его словам, такое решение выглядит нецелесообразным и приведет к трудностям в работе.

Вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин высказался против курортного сбора в Петербурге. Об этом он заявил в интервью "Невским Новостям".

По его словам, такое решение выглядит нецелесообразным и приведет к трудностям в работе отельеров. Мусакин добавил, что курортный сбор осложнит отдых туристам. Отельер подсчитал, что в лучшем случае Северная столица получит не более 300 млн рублей в год. Он также подчеркнул, что нет понимания, на какие инфраструктурные вещи собранные деньги в итоге направят.

Ранее мы сообщали, что курортный сбор в Петербурге будет введен с 1 августа.

Фото: Piter.tv