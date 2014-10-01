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Девятиклассница сломала нос из-за падения в автобусе на проспекте Славы
17 сентября, 12:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Девятиклассница сломала нос из-за падения в автобусе на проспекте Славы

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По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Полицейские Фрунзенского района проводят проверку по инциденту с падением девятиклассницы в автобусе №114. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 16 сентября у дома 55 по проспекту Славы 51-летний водитель, управляя автобусом  №114, двигаясь от проспекта Славы к улице Софийской, резко затормозил. В этот момент в салоне автобуса упала 15-летняя школьница. Она была госпитализирована с травмой головы и переломом носа.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Накануне на Турку мигрант выбросил из окна свою жену.

Фото: Piter.tv

Теги: падение, проспект славы, школьница
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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