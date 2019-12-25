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Ветер повалил около 20 деревьев в Петербурге
Сегодня, 12:52
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Ветер повалил около 20 деревьев в Петербурге

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Предварительно, пострадавших нет.

В Петербурге около 20 деревьев не выдержали порывов ветра, дождя и налипшего снега за последние дни. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству. 

В частности, в Пушкине 25 ноября дорожники, садовники и сотрудники МЧС России, полиции, ГБУ "Ленсвет" оперативно ликвидировали аварийную ситуацию. Вчера днем старая липа упала на припаркованный автомобиль и перегородила улицу Радищева около дома 17/12. Никто не пострадал, однако происшествие изменило движение машин и автобусов, частично повредились линии электропередач. На месте случившегося профильные службы распилили 90-сентиметровый ствол. 

К сожалению, подобных последствий не избежать, стихия есть стихия, и в таких случаях главное – быстро обеспечить безопасный проход пешеходов и проезд транспорта. 

Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что парки Петергофа закрыли из-за сильного ветра и снега. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: ветер повалил деревья, комитет по благоустройству, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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