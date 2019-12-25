Петербург лидирует в рейтинге регионов с самыми дешевыми комнатами

Цены на комнаты в Петербурге в прошлом году заметно снизились, как сообщает издание "Деловой Петербург", ссылаясь на исследования рынка недвижимости. В частности, стоимость комнат в городе упала на 3,3%, а в соседней Ленинградской области снижение составило целых 7,9%.

Наиболее резкое падение цен отмечено в ряде российских городов, таких как Кемерово (-9%), Архангельск (-8,7%), Тула (-7%), Якутск (-7%), Симферополь (-5,7%), Калуга (-5,6%), Краснодар (-5,5%) и Москва (-5%). Эксперты утверждают, что средняя стоимость комнаты в России теперь составляет около 1,5 миллиона рублей, увеличившись на 6,1% с марта 2025 года.

Одним из лидеров по увеличению стоимости стала Курская область, где цены выросли на впечатляющие 30,8%. Следующими идут Казань (+24,3%) и Чебоксары, где рост тоже значительный. Несколько ниже темпы увеличения отмечены в Новокузнецке (+23,9%), Улан-Удэ (+23%) и Челябинске (+21,7%).

Ранее мы сообщили о том, что стоимость продажи производственно-складской недвижимости в Петербурге и Ленобласти выросла на 2% за год.

