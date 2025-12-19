С начале зимы в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе поступило 45 пациентов с обморожением конечностей

Особенно опасно сильное обморожение, когда ткани подвергаются глубокому разрушению.

НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге оказывает помощь пациентам с разными видами повреждений кожи — как с ожогами, так и с обморожениями, так как механизмы поражения схожи и связаны с процессом омертвения тканей. Руководитель отдела термических поражений НИИ профессор и доктор медицинских наук Евгений Зиновьев подчёркивает, что важнейшая мера первой помощи при любом повреждении тканей — прекращение воздействия негативного фактора, будь то высокая температура или экстремальный холод. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Евгений Зиновьев объясняет, что главная причина обморожения — ухудшение кровообращения, поэтому основное правило профилактики — удобная тёплая одежда и обувь, а также категорический отказ от употребления спиртного в холодное время года. Особенно опасно сильное обморожение, когда ткани подвергаются глубокому разрушению. Задача врача — восстановить кровообращение и предотвратить дальнейшее повреждение сосудов, применяя специальные медицинские методы и препараты. Доктор акцентирует внимание на том, что самолечение недопустимо, необходима срочная медицинская помощь.

Пока медики в пути, пострадавшего следует аккуратно согревать, избегая грубых воздействий вроде растирания снегом или массажа. Категорически запрещается прикладывать к коже горячую воду или обогревательные приборы. Оптимальным решением будет использование умеренно-тёплой воды. Доктор обращает внимание общественности на важный аспект: часто жертвами обморожений становятся люди, оказавшиеся без помощи в тяжёлом положении на морозе. Именно поэтому он настоятельно просит жителей Петербурга проявлять солидарность и человечность. Человеческий организм не способен адекватно реагировать на воздействие холода, поэтому человеку обязательно нужна посторонняя помощь.

Специалист особо выделяет группу риска — находящихся в алкогольном опьянении, которые теряют чувство реальности и способны долгое время находиться на морозе, практически не ощущая угрозы.

Фото: Piter.TV