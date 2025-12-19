Бельский поздравил коллектив НИИ Джанелидзе с многолетним вкладом в медицину

Санкт-Петербург отметил 94-летие НИИ имени Джанелидзе с почестями.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский поздравил руководство и коллектив НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе с 94-летием со дня основания учреждения. Информация опубликована в телеграм-канале спикера ЗакСа.

Научно-исследовательский институт является одним из ведущих центров экстренной медицины в Российской Федерации. В его составе работает более 2 тыс. сотрудников, оказывающих медицинскую помощь порядка 84 тыс. пациентов ежегодно. Учреждение функционирует по многочисленным профильным направлениям и располагает почти тысячу стационарных мест для пациентов.

Александр Бельский подчеркнул, что институт объединяет серьезную научную школу и высокоразвитую клиническую практику. Медики учреждения ежедневно решают сложные задачи, включая лечение травм, ожогов и оказание экстренной помощи при критических состояниях, что требует высокой квалификации и преданности профессии.

Спикер отметил значимость работы коллектива НИИ Джанелидзе и выразил личную благодарность сотрудникам за профессионализм, ответственность и внимательное отношение к здоровью горожан.

Фото: Telegram / Александр Бельский