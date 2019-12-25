В Смольном наградили 58 выдающихся петербуржцев

Это ветераны, сотрудники предприятий оборонного комплекса, научно-производственных объединений, вузов, исследовательских центров, учреждений здравоохранения, культуры и общественных организаций.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в Смольном вручил государственные награды и поощрения президента выдающимся горожанам 22 апреля. В списке оказались 58 человек: это ветераны, сотрудники предприятий оборонного комплекса, вузов, научно-производственных объединений, исследовательских центров, учреждений здравоохранения, культуры и общественных организаций.

В частности, награды были вручены двум ветеранам. Орденом Почета награждена писательница Татьяна Захарова, проработавшая несколько десятилетий на производстве. Орденом Дружбы отмечена деятельность блокадницы и учителя химии Людмилы Смирновой.

Медалей Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоены плавильщик завода "Красный Выборжец" Евгений Гроза, заместитель начальника управления Петербургского горного университета Евгений Остапенко и директор учебно-научного полигона "Саблино" Горного университета Николай Рудницкий. За вклад в развитие системы здравоохранения знаком отличия "За заслуги перед Петербургом" награжден онколог Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи имени Н. П. Напалкова Владимир Прейс.

