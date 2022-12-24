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Новый корпус НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе принял 70 тыс. пациентов за год
Сегодня, 21:54
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Новый корпус НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе принял 70 тыс. пациентов за год

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Площадь здания составляет 24 тыс. "квадратов".

24 декабря 2022 года открылся новый корпус НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, и за год в нем приняли 70 тыс. пациентов. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Строительство корпуса реализовали по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова. Площадь здания составляет 24 тыс. "квадратов", оно включает в себя 10 операционных, противошоковый операционный блок для пациентов с тяжелыми сочетанными травмами, восемь блоков реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики, лаборатории, подземный паркинг.

В сутки учреждение принимает дополнительно 350 человек. 

Центр экстренной медицины соединен двухэтажным переходом с основным комплексом зданий института скорой помощи. При необходимости он может трансформироваться в инфекционную больницу: отсекаться от основной башни клиники и работать как закрытый стационар.

Андрей Махновский, заместитель главного врача по скорой медицинской помощи НИИ им. И. И. Джанелидзе

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю 290 человек в Петербурге травмировались из-за гололеда.

Фото: "Петербургский дневник" (Марина Бойцова)

Теги: нии скорой помощи им джанелидзе, новый корпус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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