Новый корпус НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе принял 70 тыс. пациентов за год

Площадь здания составляет 24 тыс. "квадратов".

24 декабря 2022 года открылся новый корпус НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, и за год в нем приняли 70 тыс. пациентов. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Строительство корпуса реализовали по поручению губернатора Петербурга Александра Беглова. Площадь здания составляет 24 тыс. "квадратов", оно включает в себя 10 операционных, противошоковый операционный блок для пациентов с тяжелыми сочетанными травмами, восемь блоков реанимации и интенсивной терапии, кабинеты лучевой диагностики, лаборатории, подземный паркинг.

В сутки учреждение принимает дополнительно 350 человек.

Центр экстренной медицины соединен двухэтажным переходом с основным комплексом зданий института скорой помощи. При необходимости он может трансформироваться в инфекционную больницу: отсекаться от основной башни клиники и работать как закрытый стационар. Андрей Махновский, заместитель главного врача по скорой медицинской помощи НИИ им. И. И. Джанелидзе

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю 290 человек в Петербурге травмировались из-за гололеда.

Фото: "Петербургский дневник" (Марина Бойцова)