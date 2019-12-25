Пациент избил 63-летнего фельдшера скорой помощи на Ивановской улице

Мужчина напал на медика во время вызова, пострадавшая госпитализирована с травмой головы

В Невском районе Петербурга 27-летний мужчина напал на фельдшера скорой помощи, прибывшую на вызов. Женщина получила травму головы и множественные ушибы. Нападавшего задержали полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сигнал об агрессивном пациенте поступил утром 27 февраля. Бригада скорой приехала в квартиру дома № 34 по Ивановской улице, однако во время оказания помощи один из мужчин набросился на 63-летнюю женщину-фельдшера и избил её.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали 27-летнего дебошира прямо в квартире. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы и многочисленными ушибами.

Задержанного доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Фото: Piter.TV