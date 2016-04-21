На Савушкина мальчик получил ожоги рук расплавленной карамелью

В Приморском районе Петербурга мальчик получил ожоги рук расплавленной карамелью. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.
Накануне вечером в доме № 127 по улице Савушкина полуторагодовалый мальчик получил ожоги рук расплавленной карамелью. Родители самостоятельно отвезли ребёнка в больницу.
У мальчика диагностировали термический ожог обеих кистей рук. После оказания медпомощи ребёнка отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
Накануне четырехлетняя петербурженка получила травмы из-за резкого торможения автобуса.
Фото: unsplash
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