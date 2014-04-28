Четырехлетняя петербурженка получила травмы из-за резкого торможения автобуса

В Петербурге четырехлетняя девочка получила травмы во время поездки на общественном транспорте. Об этом стало известно Piter.tv.
Как стало известно, инцидент произошел 6 июля около полудня. Автобус Volgabus под управлением 48-летнего водителя двигался по проспекту Культуры. У дома 9/1 по проспекту Культуры водитель автобуса резко затормозил, из-за чего с кресла упала четырехлетняя девочка.
Ребёнок с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга госпитализирован в детскую больницу. Малышка находилась в сопровождении матери.
Водитель автобуса к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 2 раза – за управление неисправным транспортным средством и за нарушение правил маневрирования.
Двухмесячная девочка умерла в квартире на Галерной улице в прошедшие выходные.
Фото: Piter.tv
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