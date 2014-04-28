Четырехлетняя петербурженка получила травмы из-за резкого торможения автобуса

Она упала с кресла в общественном транспорте.

В Петербурге четырехлетняя девочка получила травмы во время поездки на общественном транспорте. Об этом стало известно Piter.tv.

Как стало известно, инцидент произошел 6 июля около полудня. Автобус Volgabus под управлением 48-летнего водителя двигался по проспекту Культуры. У дома 9/1 по проспекту Культуры водитель автобуса резко затормозил, из-за чего с кресла упала четырехлетняя девочка.

Ребёнок с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга госпитализирован в детскую больницу. Малышка находилась в сопровождении матери.

Водитель автобуса к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 2 раза – за управление неисправным транспортным средством и за нарушение правил маневрирования.

Двухмесячная девочка умерла в квартире на Галерной улице в прошедшие выходные.

Фото: Piter.tv