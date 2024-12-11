Петербурженка получила ожоги из-за загоревшегося масла и попала в реанимацию

Врачи диагностировали у нее ожоги на 50% поверхности тела, затронувшие ноги, ягодицы, живот и кисти рук. Состояние пациентки оценивается как тяжелое.

В понедельник, 27 января, появилась информация о происшествии, случившемся накануне вечером. 49-летняя жительница Петербурга получила серьезные ожоги, когда вспыхнуло масло во время приготовления пищи.

Как сообщает "Фонтанка", женщину доставили в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, где ей была предоставлена медицинская помощь. Пострадавшая находится в реанимации. Врачи диагностировали у нее ожоги на 50% поверхности тела, затронувшие ноги, ягодицы, живот и кисти рук. Состояние пациентки оценивается как тяжелое.

В настоящее время обстоятельства инцидента уточняются. Медицинские специалисты прилагают усилия для спасения жизни пострадавшей.

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Фото: Piter.TV