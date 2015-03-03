В Петербурге вновь ожидается обновление температурных рекордов

В частности, в прошлом году 13 сентября был зафиксирован рекорд +24,6°C.

Санкт-Петербург готовится к новым температурным рекордам на этой неделе. По данным синоптика Александра Колесова, начиная с 13 сентября город может побить исторические максимумы температуры, установленные в прошлые годы. В частности, в прошлом году 13 сентября был зафиксирован рекорд +24,6°C, и в этом году есть все шансы превысить это значение.

В субботу, 14 сентября, температура может достичь +25…+26°C, что превысит рекорд 1955 года, когда воздух прогрелся до +24,7°C. В прошлом году этот рекорд не был побит, но в этом году он, вероятно, не устоит. В центре города будет теплее, чем в прибрежных районах, таких как Кронштадт и Курортный район.

Рекорды 15 и 16 сентября составляют +26,6°C и +25,6°C соответственно, и на этих датах также возможны новые температурные максимумы. С 17 сентября дневные экстремумы начнут снижаться, но все еще могут превышать +24°C.

На фоне аномально теплой погоды в Петербурге может быть объявлено штормовое предупреждение на ближайшие пять дней.

Также минувшая ночь стала самой теплой за 69 лет.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion)