Для уборки вокзалов Петербурга использовали 1800 кг противоледных средств за последние сутки

В уборке снега было задействовано более 30 работников и 14 единиц техники.

В понедельник, 13 декабря, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что за последние сутки специалисты очистили порядка 200 тыс. "квадратов" территорий вокзалов Петербурга.

Отмечается, что в уборке задействовали 30 работников и 14 единиц техники. Помимо этого, для обеспечения безопасности пассажиров использовали 1800 килограмм противоледных средств и более полутонны песка.

Между тем, на прошлой неделе ГАТИ выписала штрафов на 4 млн рублей из-за плохой уборки снега.

Фото: СПб-Главный / Телеграм