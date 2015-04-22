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Для уборки вокзалов Петербурга использовали 1800 кг противоледных средств за последние сутки
Сегодня, 10:35
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Для уборки вокзалов Петербурга использовали 1800 кг противоледных средств за последние сутки

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В уборке снега было задействовано более 30 работников и 14 единиц техники.

В понедельник, 13 декабря, в пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что за последние сутки специалисты очистили порядка 200 тыс. "квадратов" территорий вокзалов Петербурга. 

Отмечается, что в уборке задействовали 30 работников и 14 единиц техники. Помимо этого, для обеспечения безопасности пассажиров использовали 1800 килограмм противоледных средств и  более полутонны песка.

Между тем, на прошлой неделе ГАТИ выписала штрафов на 4 млн рублей из-за плохой уборки снега.

Фото: СПб-Главный / Телеграм

Теги: ожд, петербург, петербургские вокзалы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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