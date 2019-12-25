На этой неделе ГАТИ выписала штрафов на 4 млн рублей из-за плохой уборки снега

Ведомство оштрафовало Жилкомсервисы и несколько организаций.

За неделю специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) вынесли 30 постановлений за плохую уборка снега в Петербурге. Общая сумма штрафов составила 4 млн 10 тысяч рублей. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проверки ГАТИ оштрафовала на 1 млн 50 тысяч рублей Жилкомсервисы, обслуживающие Московский, Калининский, Красногвардейский, Кировский, Красносельский, Фрунзенский и Приморский районы. Также на несколько сотен тысяч оштрафовали организации, среди которых: ООО "ТИС-групп", ООО "Селена Монтаж", ООО "Светосервис СПб" и ООО "СПб Реновация".

Кроме того, с 30 ноября по 8 декабря сотрудники Государственной Жилищной инспекции (ГЖИ) проверили, как происходит очистка крыш от наледи и снега, а также уборка и вывоз снега во дворах. Всего инспекторы проверили 1260 многоквартирных домов, из которых в 391 здании были выявлены нарушения. Возбуждено 40 административных дел на сумму 8,2 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга