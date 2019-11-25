Сотрудники Смольного разобрали овощебазу на Непокоренных

Сооружения были установлены незаконно.

В Калининском районе разобрали здание овощебазы. Участки использовались незаконно, это было установлено еще в июне 2020-го года, однако территорию так никто не и не освободил. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга.

Общая площадь участков составляла 1350 кв. метров. Овощебаза находилась на улице Непокоренных. Там самовольно были размещены контейнеры, навесы, пристройки, бетонные пандусы и другие элементы. Сооружения прилегали к зданию, которое передано в аренду юридическому лицу по договору. Они использовались для хранения и продажи рыбной продукции.

За незаконное использование земельных участков, находящихся в собственности города, два юридических лица оштрафовали на общую сумму 100 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в полицию доставили 100 мигрантов после рейда на Апраксином двору.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга