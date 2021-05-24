Рейд на Апраксином дворе: в полицию доставлены около 100 рабочих-мигрантов

Стражи порядка выявили нарушения миграционного законодательства, а также обнаружили нелегальную торговлю.

В понедельник, 24 мая, полицейские Петербурга провели рейд на территории Апраксина двора, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Помимо этого проверку провели на Калининской овощебазе и продовольственных рынках на улицах Салова и Софийская. Были изъяты 6,5 литра незаконной алкогольной продукции, более 12 тыс. пачек немаркированных табачных изделий и свыше 30 тонн плодоовощной продукции. Около ста мигрантов доставили в районные участки – было выявлено нарушение миграционного законодательства. Отмечается, что также выявлен 41-летний мигрант, находящийся в международном розыске.

Ранее мы писали, что на Зеленогорском шоссе ночью столкнулись два автомобиля.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти