  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Зеленогорском шоссе ночью столкнулись два автомобиля
Сегодня, 16:05
64
smirenny

На Зеленогорском шоссе ночью столкнулись два автомобиля

0 0

От удара одна из иномарок улетела в кювет.

В понедельник, 24 мая, очевидцы сообщили в соцсетях о ночной аварии на Зеленогорском шоссе.

Ночью на Зеленогорском шоссе столкнулись два автомобиля. Красную иномарку отбросило в кювет. У пикапа серьезно пострадала передняя часть.

пишет петербуржец

Как именно произошло ДТП, пока неясно. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет. Судя по кадрам, удар оказался сильным.

Ранее писали, что в Петербурге задержали пьяного мужчину, который сбил ребёнка у ДЛТ на электросамокате.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии