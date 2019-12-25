На Зеленогорском шоссе ночью столкнулись два автомобиля

В понедельник, 24 мая, очевидцы сообщили в соцсетях о ночной аварии на Зеленогорском шоссе.
Ночью на Зеленогорском шоссе столкнулись два автомобиля. Красную иномарку отбросило в кювет. У пикапа серьезно пострадала передняя часть.
пишет петербуржец
Как именно произошло ДТП, пока неясно. По предварительным данным, серьезно пострадавших нет. Судя по кадрам, удар оказался сильным.
Ранее писали, что в Петербурге задержали пьяного мужчину, который сбил ребёнка у ДЛТ на электросамокате.
Фото: vk.com/spb_today
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