В результате происшествия ребёнок получил ушиб головы.

В субботу, 22 мая в 11:56 в Петербурге задержали пьяного мужчину, который сбил ребёнка у ДЛТ на электросамокате. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что женщина с ребёнком проходили мимо Дома ленинградской торговли (ДЛТ) на Большой Конюшенной улице в Центральном районе. В этот момент в девочку врезался пьяный мужчина, который не справился с управлением. В результате происшествия ребёнок получил ушиб головы.

Один из работников магазина тут же нажал кнопку тревожной сигнализации. Спустя три минуты на месте происшествия уже находились сотрудники Росгвардии, которые задержали правонарушителя и отправили его в 78 отдел полиции города. Пострадавшая же отправилась в травмпункт для медицинского осмотра. На данный момент выясняются детали инцидента.

Ранее мы писали, что Глава СК России поручил разработать правила вождения электросамоката после инцидента в Петербурге.

Фото: Piter.tv