Глава СК России поручил разработать правила вождения электросамоката после инцидента в Петербурге

На данный момент в законодательстве РФ отсутствуют правила вождения электросамоката, а также определение ответственности за нарушения и причиненный вред здоровью пешеходов.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить информацию с рекомендациями по принятию мер для снижения происшествий с участием электросамокатов и прохожих в городе. В ближайшее время соответствующее письмо будет направлено губернатору Петербурга Александру Беглову, а также будет направлено представление о необходимости профилактики подобных инцидентов в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что на данный момент в законодательстве РФ отсутствуют правила вождения электросамоката, а также определение ответственности за нарушения и причиненный вред здоровью пешеходов.

Подобные пробелы приводят к созданию опасных ситуаций на дорогах с участием электросамокатов, как следствие, к ежедневным травмированиям и часто – безнаказанности тех, кто практикует такое агрессивное вождение. Пресс-служба СК России.

Бастрыкин также поручил направить в Правительство РФ предложения о необходимости регламентации правил вождения электросамоката и определении ответственности за случаи нарушения его эксплуатации.

Напомним, на Невском проспекте в ночь на 15 мая группа молодых людей на арендованных самокатах сбила двоих людей. Одним из пострадавших оказался петербургский врач и прозаик Валерий Айрапетян. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Во вторник, 18 мая, стало известно, что суд в Петербурге арестовал двух электросамокатчиков, которые избили прохожего.

Ранее мы писали, что случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге участились в десятки раз.

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