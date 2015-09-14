Случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге участились в десятки раз

Чиновники полагают, что количество ДТП выросло из-за роста числа самокатов.

В текущем сезоне случаи наездов самокатчиков на пешеходов в Петербурге увеличились в десятки раз, передает комитет по транспорту.

Чиновники предполагают, что объяснить данную ситуацию можно с ростом количества самокатов в Петербурге в три раза по сравнению с 2020 годом. Арендаторы также увеличили скорость самокатов. Горожане ездят на данном виде транспортного средства по тротуарам, где ходят пешеходы, что, естественно, создает аварийные ситуации.

Ранее мы писали, что на Невском проспекте самокатчики сломали три ребра писателю.

Фото: Piter.tv