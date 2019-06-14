В ДТП на Невском проспекте пострадали два пешехода

Водитель сбил двух женщин, которые переходили дорогу по "зебре".

Правоохранители проводят проверку после ДТП на Невском проспекте, которое произошло 7 июля. В результате аварии пострадали два пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На данный момент известно, что в Центральном районе Петербурга 22-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Гольф", выехал на на красный для него сигнал светофора на "зебру" и сбил двух женщин-пешеходов.

Пострадавшим понадобилась помощь медиков. Женщин доставили в больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо снизить скорость и быть предельно внимательными. Согласно пункту 14.3. Правил дорожного движения на регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам и лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, закончить пересечение проезжей части (трамвайных путей) соответствующего направления. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы писали, что в ДТП на КАД пострадала двухлетняя пассажирка.

Фото: Telegram / Петербургская полиция