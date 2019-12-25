В ДТП на КАД пострадала двухлетняя пассажирка

32-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2104", двигаясь по кольцевой автодороге в сторону Муромской дороги, потерял контроль над управлением и столкнулся с автомобилем Hyundai Creta, которым управлял 61-летний гражданин.

В пятницу, 5 июля, около 13:15 у дома 3 по проспекту Маршака в Красногвардейском районе Петербурга произошла авария. По данным Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 32-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2104", двигаясь по КАД в сторону Муромской дороги, потерял контроль над управлением и столкнулся с автомобилем Hyundai Creta, которым управлял 61-летний гражданин.

В результате аварии двухлетняя пассажирка автомобиля Hyundai Creta была доставлена в медицинское учреждение, где после осмотра врачей отпущена на амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть максимально внимательными, осторожными и строго соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее мы сообщили о том, что под Петербургом водитель Nissan уснул за рулем и столкнулся с грузовиком Scania

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти