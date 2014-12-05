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На проспекте Луначарского двое самокатчиков сбили женщину
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На проспекте Луначарского двое самокатчиков сбили женщину

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Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Полицейские Калининского района устанавливают обстоятельства наезда самокатчиков на женщину на проспекте Луначарского. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 26 сентября в полицию поступила информация о том, что около дома 94 двое на электросамокате сбили женщину. Позже правоохранителям позвонили из больницы и рассказали, что к ним была доставлена 46-летняя жительница Мурино, у которой зафиксировали множественные ушибы. После оказания помощи ее в удовлетворительном состоянии отправили домой. 

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время проводится проверка, приняты меры к установлению неизвестных, причастных к происшествию. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП в Красном Селе пострадал ребенок. 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп с самокатчиками, проспект луначарского
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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