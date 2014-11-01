Силовики не пускают продавцов и покупателей в Апраксин двор

На территории Апраксина двора проводится рейд по выявлению нелегальных торговцев.

Апраксин двор в Петербурге закрыли силовики, туда не пускают ни покупателей, ни продавцов. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Стражи порядка стоят у всех проходов и проверяют документы у продавцов: личные данные и разрешения на торговлю. Некоторых работников после проверки документов отправили в автозак.

Как сообщили "Невские Новости" со ссылкой на МВД, на территории Апраксина двора проводится рейд по выявлению нелегальных торговцев.

В пятницу в Апраксином дворе таможенники обнаружили более 8 тыс. пачек нелегального табака для кальяна.

Фото: Piter.tv; Невские Новости