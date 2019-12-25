В Апраксином дворе таможенники обнаружили более 8 тыс. пачек нелегального табака для кальяна

Товары ввезли на территорию страны незаконным образом.

В пятницу, 21 мая, сотрудники Петербургской таможни и Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу проверили табачную продукцию в Апраксином дворе на Сенной площади. Об этом сообщили в пресс-службе Петербургской таможни.

Таким образом, таможенники обнаружили 8057 пачек кальянного табака в закрытом складском помещении. Известно, что на всех пачках отсутствовали акцизные марки и специальная маркировка. Это означает, что товары ввезли на территорию страны незаконным образом. Так, товары были произведены в Турции, США, Египте и Иордании.

Должностными лицами Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 статьи 15.12 КоАП России (производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации). Пресс-служба Петербургской таможни.

Ранее мы писали, что власти Петербурга освобождают Апраксин Двор от незаконной торговли.

Фото: пресс-служба Петербургской таможни; Piter.tv