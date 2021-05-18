Власти Петербурга освобождают Апраксин Двор от незаконной торговли

Работы ведутся в здании по адресу: улица Садовая, дом №28-30, корпус №28.

Утром 18 мая власти Петербурга, а также подведомственный им Центр повышения эффективности использования госимущества в сопровождении полиции прибыли в Апраксин двор, расположенный в центре города. Об этом сообщает "Фонтанка".

На месте власти города приступили к демонтажу пристройки, а также к выселению арендаторов здания. В пресс-службе комитета по контролю за имуществом города отметили, что работы ведутся в здании по адресу: улица Садовая, дом №28-30, корпус №28. Так, власти Петербурга намерены освободить объект нежилого фонда, а также земельные участки от самовольно размещённых прилавков.

Ранее мы писали, что в Апраксином дворе таможенники обнаружили немаркированную продукцию на 15 млн. рублей.

Видео и фото: пресс-служба ККИ