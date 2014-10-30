В Апраксином дворе таможенники обнаружили немаркированную продукцию на 15 млн. рублей

Все обнаруженные товары были изъяты сотрудниками Роспотребнадзора.

Сотрудники Службы таможенного контроля после выпуска товаров Северо-Западного таможенного управления совместно с Управлением Роспотребнадзора по Петербургу провели осмотр торговых помещений рынка "Апраксин Двор". Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе СЗТУ.

В ходе осмотра было обнаружено 8 800 пачек кальянного табака, 23 300 тыс. пачек табачного изделия, а также 600 пачек жевательного табака. На всех упаковках отсутствовала специальная маркировка. Известно, что продукция была произведена в Европе, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Республике Армения. Также сотрудники обнаружили 19 тыс. флаконов туалетной воды, которые также не имели специальной маркировки.

Все обнаруженные товары были изъяты сотрудниками Роспотребнадзора. Отмечается, что сумма изъятого составила более 15 млн.рублей.

По данному факту возбуждено 6 дел об административных правонарушениях. Пресс-служба СЗТУ.

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Фото: Piter.tv