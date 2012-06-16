В Петербург не пустили грузовик с контрафактными игрушками Lego и Disney

Стоимость ввозимого товара составила 5 млн рублей.

Сотрудники Псковской таможни не пустили в Петербург грузовик, который перевозил 24,5 тысяч детских игрушек на 5 млн рублей. Оказалось, что более половины товара было контрафактом и не имело документов. Об этом сообщила пресс-служба таможни.

Грузовик направлялся в Петербург из Беларуси. Машину остановили в Невельском районе Псковской области. При досмотре большегруза таможенники наткнулись на партию игрушек с логотипами L.O.L, Lego, Disney, Paw Patrol, Bakugan китайскрго производства. Информации о них не было в товаросопроводительных документах. Позже правообладатели товарных знаков подтвердили нарушение их авторских прав.

В результате таможенники изъяли всю партию игрушек. В отношении фирмы-отправителя возбудили дело об административном правонарушении. По факту незаконного использования товарного знака завели сразу шесть административных дел.

Ранее в Петербург не пустили 1,5 тонны сельди.

Видео: пресс-служба Псковской таможни