"Пассажиравтотранс" закупит 114 больших автобусов за 3,4 млрд рублей

Транспорт будет работать на дизеле. Вместимость каждого автобуса составит до 155 пассажиров.

Перевозчик СПб ГУП "Пассажиравтотранс" объявил тендер на приобретение 114-ти автобусов большого класса. Судя по данным портала ЕИС, начальная цена контракта на приобретение транспорта составит 3,39 млрд рублей.

Автобусы будут двухсекционными и работать на дизельном топливе. Их вместимость составит до 155 пассажиров. Закупка разделена на 2 поставки: в первую из них войдут 88 автобусов, а во вторую − ещё 26 единиц аналогичного транспорта.

Первая партия автобусов прибудет в город до конца октября 2023 года, а вторую необходимо поставить не позже января 2024-ого.

Ранее мы сообщили о том, что летом до аэропорта Пулково запустят новые автобусы.

Фото: Правительство Петербурга