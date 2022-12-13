Летом до аэропорта Пулково запустят новые автобусы

Транспорт будет рассчитан не менее чем на 155 человек. Внутри каждого автобуса установят бортовые системы, а также стеллажи для багажа, принтеры для печати посадочных талонов и медиакомплексы.

В июне Северная столица закупит Пулково новые двухсекционные автобусы особо большого класса. Современный транспорт будет курсировать до аэропорта Пулково. Об этом сообщила пресс-служба городского Комтранса.

За обновление подвижного состава будет ГУП "Пассажиравтотранс". Транспорт станет более комфортным для пассажиров. Так, вместительность автобусов составит не менее 155 человек. Транспорт будет доступен для маломобильных граждан, оборудован бортовыми системами, а также бесшовным Wi-Fi, который продолжит работать и по прибытии пассажиров в аэропорт.

Также в транспорте предусмотрели стеллажи для багажа, принтеры для печати посадочных талонов и медиакомплексы с информацией о перелётах.

Ранее мы сообщили о том, что с 7 апреля между Петербургом и Тунисом запустят прямые рейсы.

Фото: Piter.TV