С 7 апреля между Петербургом и Тунисом запустят прямые рейсы

Вылеты из Северной столицы в Монастир будут проходить дважды в неделю на самолетах Airbus A320.

С 7 апреля из аэропорта Пулково запустят прямые рейсы в Тунис. Об этом сообщил Telegram-канал воздушной гавани Петербурга.

Весеннюю полётную программу в город Монастир откроет авиакомпания Nouvelair Tunisie. Вылеты из Северной столицы будут проходить дважды в неделю на самолетах Airbus A320.

В Петербург рейсы из Туниса будут прибывать в 00:25. В Монастире самолёты приземлятся в 01:25.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково внедряет мобильные посадочные талоны.

Фото: Piter.TV