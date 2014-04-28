  1. Главная
Жителям Петербурга напомнили об ответственности за незаконную рубку елей
В пресс-службе прокуратуры Петербурга в преддверии Нового года напомнили об ответственности за незаконную рубку елей. По информации надзорного ведомства, лесные ресурсы охраняются государством. 

Незаконная вырубка деревьев приводит к деградации лесных массивов, уничтожению биоразнообразия, нарушению экологического равновесия. 

Пресс-служба прокуратуры 

За незаконную рубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. До 10 января 2026 года местные жители могут легально срубить ель до 3 метров в одном из лесничеств Ленобласти, заключив договор купли-продажи

Ранее на Piter.TV: подростки забрались на новогоднюю елку на Московском проспекте. 

Фото: pxhere 

Теги: прокуратура, рубка деревьев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

