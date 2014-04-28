Жителям Петербурга напомнили об ответственности за незаконную рубку елей

По информации надзорного ведомства, лесные ресурсы охраняются государством.

В пресс-службе прокуратуры Петербурга в преддверии Нового года напомнили об ответственности за незаконную рубку елей. По информации надзорного ведомства, лесные ресурсы охраняются государством.

Незаконная вырубка деревьев приводит к деградации лесных массивов, уничтожению биоразнообразия, нарушению экологического равновесия. Пресс-служба прокуратуры

За незаконную рубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. До 10 января 2026 года местные жители могут легально срубить ель до 3 метров в одном из лесничеств Ленобласти, заключив договор купли-продажи.

Ранее на Piter.TV: подростки забрались на новогоднюю елку на Московском проспекте.

Фото: pxhere