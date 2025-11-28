  1. Главная
Сегодня, 12:59
149
Подростки забрались на новогоднюю елку на Московском проспекте

Что вдохновило ребят выбрать столь необычный способ развлечения, остается загадкой.

Подготовка к зимним праздникам в Петербурге началась задолго до наступления Нового года: в ряде мест уже появились установленные елки. Впрочем, некоторые местные жители находят необычным применение праздничным украшениям. На днях в соцсетях распространилось видео, снятое очевидцами на Московском проспекте, где двое подростков залезли на вершину одной из наряженных елок и устроили своеобразное шоу. 

Теперь подросткам, вероятнее всего, предстоит встреча с представителями правоохранительных органов для выяснения деталей происшествия.

Видео: ВКонтакте / Очевидец СПБ | ЧП

