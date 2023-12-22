Петербуржцам посоветовали настраиваться на очередной зимний период с морозами

Оттепелей в ближайшее время больше не будет.

Холодный атмосферный фронт прошёл через Санкт-Петербург и погоду начинает определять тыл циклона с сильным ветром северного, северо-восточного направления.

Как пояснил главный городской синоптик Александр Колесов, ещё в семь утра температура воздуха была 0 градусов, а к 08:30 понизилась до -4..-5 градусов. Днём 11 января температура в Петербурге будет в районе -5…-6 градусов и после обеда продолжит понижаться. Осадки в ближайшее время закончатся, а ветер ослабеет только к вечеру.

Оттепелей в ближайшее время больше не будет, так что впереди ожидается очередной зимний период с морозами.

Фото: Piter.tv