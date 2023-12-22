В Петербурге 11 января ожидается похолодание

В четверг, 11 января, погода в Северной столице будет формироваться под влиянием тыловой части циклона, уходящего своим центром на Среднюю Волгу. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдёт кратковременный снег, на дорогах и тротуарах гололедица.
Как рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, температура воздуха утром в Петербурге -3…-5 градусов, в Ленинградской области -2…-7 градусов, на востоке -7…-12 градусов. В течение дня температура воздуха будет понижаться. Ветер северный 5-10 м/с, порывистый.
В пятницу ожидается без осадков и -13…-15 градусов.
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Фото: Piter.tv
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