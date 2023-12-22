В Ленобласти 11 января ожидается снег и до -12 градусов

На дорогах сложная обстановка.

В Ленинградской области в четверг, 11 января, ожидается преимущественно облачная погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе пройдёт снег, мокрый снег, местами сильный, днём в большинстве районов также ожидается небольшой снег. Ночью местами налипание мокрого снега. В отдельных районах метель. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток на западе области -2...-7 градусов, на востоке -7...-12 градусов. На дорогах сложная обстановка.

В Петербурге 11 января ожидается усиление ветра.

Фото: МЧС; Piter.tv