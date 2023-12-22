В Петербурге ожидается усиление ветра

Местами, преимущественно в прибрежных районах, порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщила городская администрация.

По информации Росгидрометцентра, с девяти вечера 10 января до девяти утра 11 января на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра. Местами, преимущественно в прибрежных районах, порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Автомобилистов и пешеходов просят соблюдать особую осторожность во время нахождения на улице.

Фото: Piter.tv