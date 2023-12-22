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В Петербурге ожидается усиление ветра
Сегодня, 11:11
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В Петербурге ожидается усиление ветра

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Местами, преимущественно в прибрежных районах, порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом сообщила городская администрация.

По информации Росгидрометцентра, с девяти вечера 10 января до девяти утра 11 января на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра. Местами, преимущественно в прибрежных районах, порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Автомобилистов и пешеходов просят соблюдать особую осторожность во время нахождения на улице.

Фото: Piter.tv

Теги: ветер, погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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