Почти треть петербуржцев не видит профессионального роста на работе

Большинство горожан считает свои обязанности адекватными (76%), 18% оценивают их как слишком простые, лишь 4% – как очень сложные.

Порядка 29% жителей Петербурга не видят профессионального роста на работе. К такому выводу в ходе опроса пришли аналитики сервиса SuperJob.

Большинство горожан считает свои обязанности адекватными (76%), 18% оценивают их как слишком простые, лишь 4% – как очень сложные. Женщины чаще мужчин уверены в соответствии задач своему уровню (80% и 72% соответственно). Мужчины же в 1,5 раза чаще женщин жалуются на излишне простые рабочие задания (21% и 15%). А среди молодежи каждый пятый (19%) считает, что его способности позволяют справляться с более сложными задачами.

Расти профессионально на работе смогут 58% респондентов, чаще об этом говорили мужчины (60% против 56% женщин). Сотрудники до 35 лет видят возможности для развития чаще тех, кто старше (67%).

Ранее мы сообщили о том, что эксперты назвали петербуржцам самые востребованные весенние вакансии. Лидером по числу предложений стала сфера продаж, где открыто около 18 тыс. вакансий, что составляет 13% от общего объема рабочих мест.

Фото: Piter.TV