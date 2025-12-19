С новой отстойно-разворотной площадки на Заречной выехали первые автобусы

Площадка предусматривает модульную диспетчерскую станцию, помещения для отдыха и приема пищи, медицинский пункт, душевые и санузлы.

Первые маршруты выехали 16 января с новой отстойно-разворотной площадки "Заречная улица" в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

С вводом площадки внесены изменения в организацию движения автобусов №№113, 139 и 148. Им присвоена новая конечная станция "Заречная улица". А для маршрутов №№214А и 214Б организованы технологические стоянки с заездом нулевыми рейсами. Теперь объект обслуживает пять автобусов.

Площадка предусматривает модульную диспетчерскую станцию, помещения для отдыха и приема пищи, медицинский пункт, душевые и санузлы.

Такие объекты, как "Заречная улица", – это не просто место для стоянки автобусов, а ключевые инфраструктурные точки, которые позволяют повышать регулярность, открывать новые маршруты и сокращать интервалы. Дмитрий Ваньчков, врио председателя петербургского комитета по транспорту

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга