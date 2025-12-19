  1. Главная
С новой отстойно-разворотной площадки на Заречной выехали первые автобусы
Сегодня, 15:38
Площадка предусматривает модульную диспетчерскую станцию, помещения для отдыха и приема пищи, медицинский пункт, душевые и санузлы.

Первые маршруты выехали 16 января с новой отстойно-разворотной площадки "Заречная улица" в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту. 

С вводом площадки внесены изменения в организацию движения автобусов №№113, 139 и 148. Им присвоена новая конечная станция "Заречная улица". А для маршрутов №№214А и 214Б организованы технологические стоянки с заездом нулевыми рейсами. Теперь объект обслуживает пять автобусов. 

Площадка предусматривает модульную диспетчерскую станцию, помещения для отдыха и приема пищи, медицинский пункт, душевые и санузлы. 

Такие объекты, как "Заречная улица", – это не просто место для стоянки автобусов, а ключевые инфраструктурные точки, которые позволяют повышать регулярность, открывать новые маршруты и сокращать интервалы. 

Дмитрий Ваньчков, врио председателя петербургского комитета по транспорту 

Ранне мы рассказывали о том, что Пулково 21 января примет первый прямой рейс из Марокко. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

