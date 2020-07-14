На Космонавтов трёхлетний мальчик отравился средством для осветления волос

Он получил химический ожог ротоглотки.

В Петербурге трёхлетний малыш по недосмотру взрослых отравился средством для осветления волос. Об этом стало известно Piter.tv.

Из квартиры на проспекте Космонавтов вечером 24 сентября в больницу был доставлен трёхлетний мальчик. Он дома выпил средство для осветления волос.

Он получил химический ожог ротоглотки, но после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

Также накануне из квартиры на Ветеранов пятимесячного мальчика госпитализировали после падения с дивана.

Фото: Piter.tv.