Из квартиры на Ветеранов пятимесячного мальчика госпитализировали после падения с дивана

По недосмотру матери ребёнок упал с дивана.

В Петербурге пятимесячный ребёнок по недосмотру взрослых упал с дивана и был госпитализирован в больницу. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 24 сентября на неотложке из квартиры по проспекту Ветеранов был доставлен пятимесячный мальчик. У него диагностировали ушиб мягких тканей затылочной области, поверхностную травму волосистой части головы.

По недосмотру матери ребёнок упал с дивана. Находится в удовлетворительном состоянии. Проводится проверка.

Ранее двухмесячная петербурженка умерла в квартире на Бухарестской.

Фото: Piter.tv